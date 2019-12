La Ligue des Etats arabes s'est félicitée, samedi, de l'annonce par le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) de son intention d'ouvrir une enquête sur les crimes de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens.

"Cette décision est une étape qualitative importante qui reflète la volonté de la communauté internationale, qui a longtemps condamné ces crimes et a demandé que leurs auteurs soient arrêtés et jugés, et que l'autorité d'occupation soit tenue pour responsable, en plus de la fourniture de la protection nécessaire au peuple palestinien sur la voie de la fin de l'occupation israélienne", a déclaré le secrétaire général adjoint pour la Palestine et les territoires arabes occupés à la Ligue arabe, Saeed Abu Ali, cité par des médias Il a ajouté que "c'est ce que demandaient pertinemment les Etats membres de la Ligue arabe dans les décisions sanctionnant les réunions de ses Conseils.

Le sous-secrétaire général a souligné, en outre, que cette décision était "la plus urgente à la lumière des crimes de guerre sans précédent, dont la colonisation auxquels la Palestine fait face, notant que "c'est ce qui interpelle tout le monde en particulier la Cour pénale à parachever cette étape et à suivre la mise en oeuvre rapide de la décision importante avec les éléments positifs, rapides et efficaces nécessaires".

Et de poursuivre: "atteindre les objectifs souhaités du système de justice, d’équité et de protection du peuple palestinien, qui va dans le bon sens et dans le bon temps et son retard entraîne le sens de l’intersectionnalité avec la juste lutte du peuple palestinien pour la liberté et l’indépendance, à travers des organes de justice internationaux portant leurs responsabilités dans l’application des règles de justice et d’équité de la légitimité internationale et du droit international".

La décision de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, qui a souhaité l'ouverture d'une enquête complète sur d'éventuels crimes de guerre dans les Territoires palestiniens, a été également saluée la veille par l'Etat de Palestine.

"L'Etat de Palestine salue cette étape, qui aurait dû être prise il y a longtemps (...), afin de parvenir à une enquête après près de cinq années longues et difficiles d'examen préliminaire", a déclaré le ministère des Affaires étrangères palestinien dans un communiqué.