L'ONU et ses partenaires humanitaires au Lesotho ont lancé un appel de fonds de 34 millions de dollars pour soutenir plus de 260.000 personnes dans ce pays d'Afrique australe touché par la sécheresse, a déclaré vendredi Jens Laerke, porte-parole du Bureau de la Coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), lors d'un point de presse à Genève.

Cet appel vise à fournir de la nourriture, une aide financière, de l'eau potable pour les établissements de santé et les écoles ainsi que des campagnes de vaccination pour prévenir les épidémies ou la propagation des maladies.

Les fonds sollicités doivent également permettre d'aider le Lesotho à mieux préparer la prochaine saison de plantation ainsi que de soigner les enfants malnutris, les femmes enceintes et les personnes séropositives.

"Un demi-million de personnes - plus d'un quart de la population du Lesotho, un petit pays enclavé - sont confrontées à une grave insécurité alimentaire en raison d'une grave sécheresse qui a frappé le pays au moment même où la population approche du pic de la période de soudure", a indiqué M.

Laerke.

"La production céréalière a diminué de plus de 60% par rapport à 2018.

Le 30 octobre, le gouvernement a déclaré une catastrophe nationale et a publié un plan d'intervention et de résilience à la sécheresse", a-t-il ajouté.

Au plus fort de la période de soudure en janvier-mars 2020, quelque 71.000 personnes seront confrontées à des situations d'urgence dans les districts ruraux, a-t-il estimé.