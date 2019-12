La République démocratique du Congo (RDC) continue de faire face à une crise humanitaire aiguë et multiforme qui nécessitera, dans les mois à venir, un financement substantiel et une coordination renforcée, a indiqué l’ONU.

"Avec plus de cinq millions de personnes déplacées, la RDC est le pays africain le plus touché par les déplacements internes, principalement en raison de la violence.

Le pays abrite également quelque 517.000 réfugiés des pays voisins", a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, vendredi.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), en 2019, près de 16 millions de personnes étaient confrontées à une grave insécurité alimentaire aiguë.

Les épidémies ont également affecté la vie de millions de Congolais, a-t-il précisé lors de son point de presse quotidien à New York.

Malgré le manque de financement cette année, l'ONU et ses partenaires humanitaires ont pu atteindre plus de quatre millions de personnes grâce à l'aide alimentaire, alors que plus de 2,5 millions de personnes bénéficient de soins de santé.

L'ONU a également distribué plus de 20 millions de dollars d'aide en espèces, selon la même source.

En 2020, l'ONU devra redoubler d'efforts pour répondre aux besoins, et elle a demandé 1,8 milliard de dollars pour venir en aide à 8,1 millions de personnes, a dit le porte-parole.