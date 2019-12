La dégradation du plastique dans la mer serait mauvaise pour la santé humaine selon une nouvelle étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). «Quand le plastique se dégrade naturellement, il produit des nanoparticules de polystyrène.

Les chercheurs de l'Inserm au vue de la production croissante de plastique dans le monde ont analysé ces particules et découvert qu'elles modifiaient les propriétés des membranes cellulaires et donc l'activité de certaines protéines.

Un modèle informatique

Pour comprendre les effets de ces particules, les chercheurs ont créé un modèle informatique de membrane cellulaire. «Ce modèle est certes incomplet par rapport à une vraie membrane, constituée de centaines de molécules différentes. Mais il simule néanmoins correctement les propriétés basiques d'une membrane cellulaire, avec un aspect en peau de léopard, fait de zones jaunes souples et de zones noires plus rigides», décrit Luca Monticelli, co-auteur de ces travaux.

Ils ont ensuite observé les effets de la présence des particules de plastiques. «Les nanoparticules de plastique sont très hydrophobes et présentent donc une forte affinité pour les lipides : une fois dans la membrane, elles s'y sentent bien et elles y restent», explique le chercheur. Ils ont constaté « une diminution de la vitesse de déplacement des protéines dans la membrane, un assouplissement de la structure globale et une stabilisation de domaines spécifiques appelés rafts. Des effets connus pour certaines pathologies : des infections virales comme la grippe ou le sida, la maladie d'Alzheimer ou encore les maladies à prions comme Creutzfeldt-Jacob.» Les nanoparticules de polystyrène seraient capables de modifier les propriétés des membranes et d'affecter l'activité des protéines membranaires ainsi que leur fonction. Or, l'homme est très souvent en contact avec ces substances.

La mer : une réserve de plastique

En effet, 280 millions de tonnes de plastique sont produits dans le monde et représentent malheureusement une part considérable des déchets dont une partie non négligeable se retrouve en mer. Or, après des dizaines d'années de décomposition, ce plastique se transforme en nanoparticules de polystyrène, dont les effets sur la santé sont encore inconnus.

Pour les auteurs de cette enquête, «les conclusions de cette étude devraient interpeller la communauté scientifique et la mobiliser pour étudier les conséquences sur la santé humaine de cette pollution et dégradation de plastique dans la mer.»