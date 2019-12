Les morsures de chats à la main peuvent évoluer vers de graves infections. Le traitement de ces infections nécessite souvent une hospitalisation, une antibiothérapie par voie intraveineuse, et un traitement chirurgical d'après une étude du Dr Brian Carlsen publiée dans la revue spécialisée «Journal of Hand Surgery».

Le Dr Brian Carlsen et les chercheurs de la Mayo Clinic de Rochester (États-Unis) ont analysé les dossiers médicaux des 193 patients traités pour morsure de chat entre 2009 et 2011. La moitié d'entre eux ont consulté les urgences, le reste leur médecin généraliste.

Les morsures de chats sont dangereuses

Les complications étaient fréquentes chez ces patients. Les résultats de cette étude révèlent en effet que 30% des patients atteints de morsures de chat à la main ont été hospitalisés et que la durée moyenne de leur séjour en clinique était de 3,2 jours.

Parmi les patients hospitalisés, 67 % d'entre eux ont subi une antibiothérapie par voie intraveineuse, avec opération pour 8 d'entre eux pour réussir à nettoyer la plaie.

Les chercheurs ont aussi constaté plusieurs complications potentiellement dangereuses, à savoir 6 abcès, 14 lésions tendineuses, 2 lésions de nerfs et 14 réductions de mobilité de l'articulation.

Les chats ont des dents très pointues capables de toucher les articulations et les tendons et véhiculent donc profondément des germes nocifs pour la santé humaine contenus dans leur bouche. La salive de 70 à 90 % des chats contient le germe Pasteurella multocida qui provoque chez les humains des infections et des séquelles osseuses, articulaires et tendineuses. Ce germe a d'ailleurs été retrouvé sur 19 des 50 mises en cultures bactériologiques effectuées dans l'étude américaine.

Attention aussi aux griffes des chats

Les chats sont aussi porteurs sains d'une bactérie et transmettent «la maladie des griffes du chat» d'un simple petit coup de griffe. Elle se manifeste par des ganglions et se soigne par un traitement

Antibiotique adapté et une seule contamination suffit pour être immunisé.

En cas de griffures ou de morsure, il est recommandé de nettoyer et désinfecter la plaie. Si la plaie est profonde ou sur une zone sensible, il est préférable de consulter un professionnel.