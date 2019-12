Les femmes pourraient se prémunir du cancer de l'ovaire en prenant quotidiennement une dose d'aspirine selon une étude américaine de grande ampleur.

Les femmes qui prennent une aspirine à faible dose quotidienne pourraient réduire leur risque de cancer de l'ovaire de 20% selon une enquête médicale de la National Institutes of Health.

Comme des recherches antérieures établissaient un lien entre les médicaments anti-inflammatoires et la diminution du risque de cancer de l'ovaire, le National Cancer Institute a analysé les données médicales de 12 grandes études sur le cancer de l'ovaire. Les données comprenaient les informations de 7776 femmes ayant eu un cancer de l'ovaire et 11 843 femmes qui n'en ont pas eues.

Les chercheurs ont constaté que les femmes qui ont pris une faible dose quotidienne (moins de 100 mg) d'aspirine diminuaient de 20% le risque de développer un cancer de l'ovaire par rapport à celles qui ont consommé de l'aspirine moins d'une fois par semaine.

«Même si ces résultats sont surprenants, l'aspirine reste un médicament qui se prescrit sous surveillance médicale car elle peut, chez certaines personnes, provoquer des saignements, notamment au niveau des muqueuses digestives» rappelle Britton Trabert, co-auteur de l'étude. «Des études médicales supplémentaires sont nécessaires pour explorer l'équilibre délicat des bénéfices-risques de cet agent de chimio prévention potentiel, ainsi que des études pour identifier le mécanisme par lequel l'aspirine peut réduire le risque de cancer de l'ovaire» conclut le chercheur.

Une ancienne étude publiée dans la revue médicale The Lancet montrait déjà qu'une prise minime mais régulière d'aspirine pouvait réduire le risque de cancer colorectal de 24%.