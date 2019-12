S'accorder des écarts alimentaires pendant le week-end n'aurait pas d'effet négatif sur la perte de poids, selon des chercheurs américains. La différence se joue plutôt la semaine.

Fatiguée de vous priver pour suivre un régime toute la semaine, vous craquez le week-end ? Pas de soucis, selon des chercheurs de l'université de Cornell, aux Etats-Unis, les écarts alimentaires n'auraient pas d'impact sur la perte de poids, tant que vous mangez correctement pendant la semaine.

Dans une étude publiée par la revue Obesity Facts, les scientifiques ont observé, pour une durée allant de 15 à 330 jours, les variations de poids de 80 personnes âgées de 25 à 62 ans. Les volontaires ont été répartis en trois catégories, selon leurs changements de poids : ceux qui maigrissent (-3% de leur poids initial), ceux qui grossissent (+1%) et ceux maintiennent leur poids (entre -3% et 1%).

Un équilibre global

Les participants à l'étude se sont pesés tous les matins avant le petit déjeuner. Fait étonnant, leur poids avait tendance à être plus élevé le dimanche et le lundi et à diminuer pendant la semaine, jusqu'à atteindre le niveau le plus bas le vendredi. Les chercheurs en ont conclu que les régimes fonctionnent sur le long terme et reposent sur un équilibre alimentaire global, dont font partie des moments où on s'accorde des plaisirs plus caloriques. Ces variations de poids peuvent être considérées comme normales, s'accordent les experts.

Pas de mauvaise conscience donc : craquer le week-end, tout en observant les cycles dans les changements de poids et en limitant les excès la semaine, serait la meilleure façon d'éviter l'effet yoyo.