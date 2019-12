Les tortues Ninja, qui raffolent de pizza, avaient peut-être trouvé sans le savoir l'alimentation parfaite pour survivre à la gastro. L'huile d'origan et de thym, utilisées pour parfumer l'un des plats italiens les plus dégustés dans le monde, aideraient à rompre la couche extérieure du norovirus, une des causes les plus courantes de gastro-entérite avec le rotavirus.

Ces deux huiles contiennent un composé chimique, le carvacrol, qui inhibe la croissance de plusieurs souches de bactérie, dont celle responsable des grippes intestinales. Selon le docteur Kelly Bright, auteur d'une étude à ce sujet, publiée par la revue Journal of Applied Microbiology, "le carvacrol pourrait être utilisé comme un désinfectant alimentaire, voire pour les surfaces, particulièrement en association avec d'autres antibactériens. Il reste du travail pour évaluer son potentiel, mais le carvacrol attaque le virus de manière unique, ce qui rend la perspective intéressante."

Un produit pour les écoles et les hôpitaux

L'équipe de chercheurs de l'université d'Arizona, aux Etats-Unis, qui a mené l'étude, a observé les effets du carvacrol sur des souris. Comme d'autres scientifiques avant eux, ils ont remarqué que ce composé est efficace contre les bactéries de type E. coli, bacillus cereus et le bacille polycyanique, responsables des gastro-entérites. Mais ils se sont également penchés sur la façon dont le carvacrol s'attaque au revêtement du norovirus, le laissant vulnérable aux agents antimicrobiens.

Les chercheurs affirment que, associé à d'autres produits, il peut être utilisé pour lutter contre le virus sur les surfaces au même titre que dans l'estomac. N'étant pas corrosif comme les produits traditionnels, son utilisation convient parfaitement aux écoles et aux hôpitaux. Enfin, si vous décidez de suivre ce remède pour soigner votre gastro, n'oubliez pas de commander une pizza marinara (sans fromage), rappelle l'agence de presse italienne Adnkronos, sans oublier que «la pizza n'est pas suffisante pour tuer le norovirus», ajoutent les experts.