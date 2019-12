Être atteint d'une maladie rhumatismale inflammatoire nécessite des adaptations. Douleurs, marche difficile, troubles du sommeil… Progressivement, la maladie modifie vos habitudes et chamboule votre vie. Voici quelques conseils pour vous faciliter un peu l'existence.

Rester actif pour maîtriser son corps

Il est conseillé de rester actif le plus longtemps possible. Faire de l'exercice permet d'avoir une meilleure maîtrise de son corps : on contrôle son poids, on entretient ses muscles, on assouplit ses articulations et on se sent mieux. C'est aussi un bon moyen de se changer les idées et d'éviter la déprime. Veillez simplement à vous arrêter lors d'une poussée inflammatoire. Votre médecin peut vous conseiller une activité particulière (danse, étirements, yoga) mais vous pouvez aussi de vous-même choisir la marche au moins 15 minutes par jour, la natation, le vélo… Une seule règle : ne pas avoir mal pendant ou après l'effort.

Bien manger pour éviter d’aggraver les symptômes

Votre alimentation doit être variée et équilibrée car l'excès de poids peut aggraver les symptômes. Le régime méditerranéen est conseillé (légumes, huile d'olive, peu de viande rouge, poissons gras…) pour ses vertus antioxydantes, essentielles pour la santé et le bien-être de l'organisme.

Bon à savoir :

- Les huiles de poisson, sources d'acides gras essentiels oméga-3 et de vitamine D, ont un effet bénéfique sur la raideur matinale et les articulations douloureuses. Vous pouvez en prendre sous forme de gélules.

- Les probiotiques améliorent la flore intestinale en cas d'intestin perméable, laissant passer les toxines.

Ne pas fumer pour éviter les poussées

La cigarette a un effet néfaste sur les articulations et peut même augmenter le risque de faire des poussées inflammatoires. Alors attention à ne pas fumer et à ne pas inhaler la fumée des autres.

Choisir des vêtements faciles à enfiler

Quand le handicap progresse, il est important de choisir des vêtements qui vont être faciles à enfiler. Les prendre amples sans trop de boutons ni de fermetures. Pour éviter de chuter, vérifiez que vos chaussures sont bien antidérapantes. L'idéal est aussi de pouvoir les chausser rapidement sans devoir les lacer. Si vous avez les pieds déformés et que vous portez des semelles orthopédiques, choisissez des chaussures avec une demi pointure de plus que la vôtre, souples et à bout rond, elles seront plus confortables. Pour ne pas glisser, mettez des chaussons antidérapants, qui tiennent bien aux pieds.

Choisir une voiture avec direction assistée

Si vous souhaitez acheter un véhicule, il est préférable que celui-ci ait une direction assistée, un embrayage automatique, une ouverture centralisée et automatique des portes, afin de solliciter le moins possible vos membres douloureux. Une petite voiture, plus facile à manier, convient mieux.

Bien dormir la nuit

Quand on est atteint de la polyarthrite rhumatoïde, on dort souvent mal. Pour que vos nuits soient moins agitées, il est bon de pratiquer une activité physique dans la journée mais pas dans la soirée. Marcher, nager, faire du vélo vous procurera une fatigue saine et vous dormirez mieux.

A éviter : les siestes trop longues qui pourraient vous empêcher de dormir une fois la nuit tombée. Pour vous endormir plus facilement, préparez-vous une tisane, plongez dans un livre ou écoutez une musique relaxante avant d'éteindre la lumière.

Eviter les situations stressantes

Le stress peut accentuer les symptômes de la maladie. Des émotions désagréables ou des contrariétés peuvent être à l'origine de poussées inflammatoires.

Alors, essayez de vous ménager et de vous relaxer. Massez-vous doucement les poignets, les mains, avec de l'huile essentielle d'arnica ou de lavande, qui agissent sur la douleur et détendent. Pour les massages du corps, voir Kinésithérapie et ergothérapie.