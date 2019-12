Le président de la République élu, Abdelmadjid Tebboune a reçu jeudi "les plus sincères félicitations" de son homologue italien, Sergio Mattarella, qui lui a exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales.

"A l'occasion de votre élection à la Présidence de la République, je souhaite vous faire parvenir, en mon nom personnel et au nom de tout le peuple italien, les plus sincères félicitations et les meilleurs v£ux de plein succès dans l'exercice de la haute fonction qui vous a été confiée par le peuple algérien.

Nos pays sont liés par de profonds liens historiques" et une volonté de renforcer "une intense collaboration dans les nombreux domaines intérêt commun", a écrit le président italien.

"J'ai la conviction que durant votre mandat, les excellentes relations bilatérales entre nos pays pourront se renforcer davantage et contribuer à la stabilité de toute la région et au dialogue ouvert et inclusif dans l'espace commun euro-méditerranéen", a ajouté M. Mattarella.

Et de conclure: "Je vous renouvelle mes plus sincères félicitations et saisis l'occasion pour vous présenter mes meilleurs v£ux de bien-être et de concorde au peuple ami algérien".