Le président de la République élu, Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de félicitations de son homologue cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez, dans lequel il lui a exprimé sa "volonté de renforcer les liens historiques entre les deux peuples et Gouvernements".

Dans son message de félicitations, le président cubain a présenté ses "cordiales félicitations" à M. Tebboune, tout en lui exprimant sa volonté "de continuer à renforcer les liens historiques d'amitié et de coopération entre nos peuples et Gouvernements".