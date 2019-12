Enfance/convention/ratification/célébration L'ONPPE célèbre le 27e anniversaire de la ratification par l'Algérie de la Convention internationale sur les droits de l'enfant

L'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE) a célébré, jeudi à Alger, le 27e anniversaire de la ratification par l'Algérie de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, en distinguant des enfants lauréats du concours de dessin et d'écriture.

Annoncé le 20 novembre dernier qui coïncide avec la célébration de l'anniversaire de l'adoption par l'Organisation des nations unies (ONU) de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce concours a vu la participation de 9.000 scolarisés des deux cycles primaire et moyen.

Dans une déclaration à la presse, la Déléguée nationale Meriem Cherfi a précisé que le concours des enfants du palier primaire portait sur un dessin par lequel l'enfant exprime ses droits, tandis que le concours du palier moyen avait trait à la rédaction d'une lettre destinée à tout enfant dans le monde, dans laquelle il évoque ses droits.

Premier du genre pour l'organe national qu'elle préside, poursuit Mme Cherfi, ce concours a permis de prendre connaissance du degré d'assimilation par l'enfant de ses droits, rappelant en même temps la nécessité de signaler tout violence à l'encontre des enfants à travers le numéro vert 11-11 lancé en avril dernier.

Dans le même contexte, Mme Cherfi a indiqué qu'une rencontre sera tenue, au cours de la semaine prochaine, avec le Haut conseil islamique (HCI) autour des droits de l'enfant.