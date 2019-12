Les participants à la 4e conférence internationale sur le génie électrique et application de contrôle (ICEECA) ont préconisé, jeudi à Constantine à lÆissue de trois jours de travaux, dÆassoir des mécanismes efficients pour renforcer le lien université-industrie et concrétiser sur le terrain les résultats de la recherche scientifique.

Les présents, universitaires, chercheurs et opérateurs économiques ont appelé à lÆélaboration de nouveaux cadres juridiques devant permettre une collaboration efficace et efficiente entre lÆuniversité et le secteur de lÆindustrie, notamment en matière dÆoptimisation des systèmes électriques et de la résolution des problèmes techniques des sociétés économiques en Algérie.

Le président de lÆICEECA, Pr.

Salim Ziani, a estimé quÆen sus de la valorisation du domaine de la recherche scientifique en termes dÆexploitation des analyses théoriques, des études expérimentales et des applications dans le domaine du contrôle automatique et de l'ingénierie informatique, le renforcement du lien université et secteur dÆindustrie permettra également de sÆorienter vers "lÆindustrialisation des produits de recherche et la promotion de lÆéconomie nationale".

Au dernier jour des travaux de cette 4e conférence internationale sur le génie électrique et application de contrôle, des représentants dÆentreprises économiques nationales ont mis en avant lÆimportance de conclure des "conventions spécifiques" dédiées à la prise en charge par lÆuniversité des problèmes auxquels fait face le secteur de lÆindustrie.

La 4è conférence internationale, ouverte mardi, a vu la participation dÆexperts dans divers domaines comme le contrôle et lÆingénierie des systèmes et les énergies renouvelables, entre autres, venus du Canada, Tunisie France et des quatre coins du pays.

Les conférences présentées et les débats ont axé essentiellement sur les résultats des recherches dans les différents domaines et les découvertes de pointe sur lÆutilisation du génie électrique appliqué et le contrôle automatique et la manière de faire profiter lÆéconomie nationale de ces recherches.