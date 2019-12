Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué jeudi à Alger, que le dossier du Sahara Occidental est une "question de décolonisation" relevant de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine, soulignant qu'elle ne doit "pas envenimer les relations avec les frères marocains".



"L'Algérie £uvrera à préserver le bon voisinage et raffermir ses relations fraternelles avec les pays du Maghreb arabe", a affirmé le Président Tebboune dans une allocution prononcée après la cérémonie de prestation de serment.

"Je souligne clairement que la question du Sahara occidental relève d'une question de décolonisation qui est entre les mains des Nations Unies et de l'Union africaine'", a-t-il souligné, précisant que cette question "ne doit pas envenimer les relations avec les frères marocains".

Le Président de la République Tebboune a prêté serment conformément à l'article 89 de la Constitution qui stipule que "Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment".