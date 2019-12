Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté mardi à Boumerdes par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 17 décembre 2019 à Boumerdes /1èreRM, un (1) élément de soutien aux groupes terroristes, tandis qu'un autre détachement a détruit une (1) mine antipersonnel à Tébessa/5eRM", a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Oran et Aïn Témouchent/2eRM, deux (2) narcotrafiquants en leur possession huit (8) kilogrammes de kif traité et (1.000) comprimés psychotropes", a ajouté le MDN.

Selon la même source, un détachement de l'ANP "a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, huit (8) individus et saisi divers outils d'orpaillage, tandis que huit (8) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset/6eRM".