La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati a présenté, mardi à Alger, un nouveau guide de l'étude d'impact sur l'environnement réalisé en partenariat avec l'Agence de coopération internationale allemande "GIZ" en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité des projets menés par les bureaux d'études nationaux.

Exposé en présence de représentants de bureaux d'études et d'acteurs dans le domaine de l'environnement, ce guide vise essentiellement d'optimiser la qualité des études, d'améliorer le savoir-faire et l'efficacité des bureaux d'études nationaux, et de garantir davantage de rapprochement entre l'administration et les acteurs économique en vue d'instaurer un dialogue serein en faveur du développement durable et en réponse aux préoccupations des citoyens notamment celles ayant trait à environnement.

Dans son allocution, Mme.

Zerouati a précisé que ce guide avait vu le jour après de larges consultations menées avec les concernés en vue de l'enrichir et le mettre à jour pour satisfaire les besoins tant exprimés par les différentes parties prenantes à ce sujet, outre la prise de décisions qu'il faudrait justement actualiser chaque fois que nécessaire.

Ce guide permettra également, a expliqué la ministre, d'atteindre les objectifs du développement durable (ODD) en préservant le capital naturel pour les générations futures.

L'étude de l'impact sur l'environnement se veut "un outil d'évaluation environnementale transparent et probe", utile pour impliquer la société civile et les citoyens dans la prise de décision de manière claire et sélective, c'est-à-dire une sorte de base solide permettant de surpasser les obstacles et d'éviter d'aboutir à des résultats négatifs.

Pour sa part, la directrice résidente de l'Agence allemande de la coopération internationale " Giz", Ella Schieber, a indiqué que l'élaboration de ce guide qui s'est faite en collaboration avec la partie algérienne s'inscrivait dans le cadre de la consolidation du partenariat algéro-allemand, notamment dans le domaine environnemental, à travers plusieurs projets de coopération dans les domaines de gestion des déchets, de la protection de la diversification biologique et des changements climatiques.

Par ailleurs, l'inspectrice générale au ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, Chennouf Nadia a précisé que ce guide, premier du genre, renforcera la performance des bureaux nationaux d'études, notamment en matière d'élaboration d'études d'impact sur l'environnement.

Ce guide, poursuit-t-elle, est composé de deux parties, la 1er porte sur la définition de l'étude d'impact, ses objectifs et les acteurs les plus importants, tandis que la 2e partie a trait aux conditions devant être suivies par les bureaux d'études pour la réalisation des études.

La réalisation de ce guide a nécessité une année complète, a-t-elle fait savoir avant d'ajouter que plusieurs experts et spécialistes avaient été consultés pour enrichir son contenu.