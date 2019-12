Abdelmadjid Tebboune a reçu plusieurs messages de félicitations de la part de nombre de souverains et chefs d'Etat, de responsables d'organisations et de chefs de partis politiques, suite à sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre.

Le Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, Abdallah II Ibn Al-Hussein, a écrit dans son message de félicitations "il me plaît de vous adresser mes sincères félicitations et mes vœux les meilleurs pour la confiance placée en vous par le peuple algérien frère, suite à votre élection à la magistrature suprême de la République algérienne démocratique et populaire".

Le Roi Abdallah II a affirmé au président de la République élu sa disponibilité "à œuvrer pour le renforcement des relations de fraternité ancrées entre les deux pays et peuples frères et à l'élargissement de la coopération à tous les domaines, soulignant sa volonté "à poursuivre la coordination et la concertation concernant les différentes questions d'intérêt commun, au mieux des intérêts des deux pays frères et au service des causes arabes".

Pour sa part, le vice-Premier ministre du Sultanat d'Oman, Fahd Ben Mahmoud Al-Saïd a exprimé a M.

Abdelmadjid Tebboune "les vœux les meilleurs et les plus sincères" à l'occasion de son élection président de la République algérienne souhaitant voir les relations "étroites" entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman se développer davantage "à la faveur de l'intérêt que leur portent les directions des deux pays".

Le président de la République d'Ouzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, a adresser également ses félicitions à M.

Abdelmadjid Tebboune pour sa "brillante" victoire à cette élection, se disant convaincu que "les relations de coopérations multiformes qui existent depuis de nombreuses années entre nos deux pays amis et basées sur les principes de la confiance mutuelle et du respect, se développeront davantage pour atteindre un niveau plus élevé dans l'intérêt de nos deux peuples".

Par ailleurs, le Directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (Isesco), Salim Mohamed Al-Malik, a écrit au président élu, Abdelmadjid Tebboune "je vous souhaite le plein succès dans votre mission au service de votre grand pays, en réponse aux aspirations de votre vaillant peuple et dans le développement et la modernisation de l'Etat algérien dans tous les domaines afin qu'il puisse occuper la place qui lui sied dans le concert des nations".

Le président élu Abdelmadjid Tebboune a reçu plusieurs messages de félicitations de nombre de partis politiques et de syndicats suite à sa victoire à la présidentielle du 12 décembre courant.

Le Groupe parlementaire du Mouvement populaire algérien (MPA) a adressé, au président élu ses félicitations, en lui souhaitant plein succès dans ses missions et a affiché sa conviction en sa capacité à les accomplir de la meilleure façon qui soit pour guider le pays vers une nouvelle République à laquelle aspire le peuple algérien, toutes franges confondues, dans le cadre de la sécurité, de la stabilité et de l'épanouissement.

M.

Lamine Osmani, président du parti "Voix du peuple" (Sawt Echaab), a fait part pour sa part de ses vœux les plus sincères à l'occasion de l'élection de M.

Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême du pays, lui souhaitant "succès et réussite dans l'accomplissement de sa noble mission au service de l'Algérie, Etat et peuple".

M.

Lasmani a exprimé le soutien de son parti au président élu afin de concrétiser l'Etat de droit et bâtir une nouvelle Algérie.

De son coté, le Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP) a adressé ses chaleureuses félicitations à M.

Abdelmadjid Tebboune pour avoir mériter la confiance du peuple algérien qui l'a placé à la tête du pays, affirmant que la participation des citoyens à ces élections "concrétise leur volonté de poursuivre leur démarche afin de réaliser davantage de progrès et d'épanouissement et d'améliorer la situation socioprofessionnelle des travailleurs".

Le front de l'Algérie Nouvelle a quant à lui affiché son souhait que M.

Tebboune "fasse sortir l'Algérie de sa crise en la remettant sur la bonne voie".