Le Groupe de génie rural (GGR) a signé, mardi à Alger, une convention de partenariat avec l'organisation nationale des entreprises et de l'artisanat (ONEA) dans l'objectif d'associer 1600 petites et moyennes entreprises dans les projets de développement rural et de désenclavement des régions éloignées.

Présidant la cérémonie de signature, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari a indiqué que ce partenariat intervenait dans le cadre de la mise en £uvre des décisions du Gouvernement pour promouvoir le développement dans les régions rurales, montagneuses, steppiques et du Sud.

Ces projets permettront d'appuyer les programmes de développement rural et offriront l'opportunité aux PME, start-ups et les entreprises créées dans le cadre du soutien de l'Etat, de contribuer au développement dans le cadre du programme du GCR.

Outre leur impact positif sur le développement dans les régions rurales en terme de construction des chemins ruraux et routes et de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité, ces projets contribuent aussi, poursuit le ministre, à la création d'opportunités d'emploi aux jeunes des ces régions éloignées.

Rappelant que l'Etat avait construit 25.000 km de chemins ruraux, le ministre a annoncé que ce chiffre qui demeure insuffisant, sera doublé à l'avenir pour améliorer le niveau de vie des habitants de ces région, mettant en avant le rôle pionnier du GGR dans ces régions.

Pour sa part, le président de l'ONEA, Mustapha Robaine a affirmé que la convention signée avec le groupe GGR relevant du ministère de l'Agriculture donnera un nouveau souffle à des entreprises qui étaient au bord de la faillite.

L'ONEA regroupe aujourd'hui 160.000 PME dont 1600 bénéficieront, dans le cadre de cette convention, de projets de génie rurale à travers les 48 wilayas.