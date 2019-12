Les exportations japonaises ont connu en novembre un déclin pour un douzième mois consécutif, sous l’effet du ralentissement des livraisons vers la Chine et les Etats-Unis, ce qui alimente les craintes d’une contraction de l’économie nippone- dépendante des exportations- au quatrième trimestre.

D’après les statistiques officielles communiquées mercredi, les exportations du Japon ont chuté le mois dernier de 7,9% en rythme annuel, un déclin toutefois moins important que ne l’anticipaient en moyenne les analystes (-8,6%).

Il s’agit de la plus longue période de contraction des exportations depuis celle de 14 mois qui a pris fin en novembre 2016, alors que les livraisons d’automobiles vers les Etats-Unis et de produits chimiques vers la Chine ont reculé.

L’économie japonaise a progressé au troisième trimestre à un rythme nettement plus important qu’attendu, selon des données publiées la semaine dernière, du fait du rebond de l’investissement et de la résistance de la consommation privée. Mais les inquiétudes demeurent sur l’essoufflement de l’économie nippone alors que le gouvernement a relevé en octobre la TVA et affecté ainsi la confiance des entreprises et des ménages. La troisième puissance économique mondiale subit de plein fouet les effets des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, ses deux principaux marchés à l’exportation. D’après les statistiques du ministère japonais des Finances, les livraisons à destination de la Chine ont reculé en novembre de 5,4% en rythme annuel, soit un neuvième mois consécutif de déclin. Les exportations vers les Etats-Unis ont diminué pour un quatrième mois consécutif, chutant le mois dernier de 12,9% en rythme annuel. Les importations du Japon ont décliné de 15,7% en rythme annuel, soit leur plus important recul depuis octobre 2016, alors que le consensus donnait une diminution de 12,7%.

aps