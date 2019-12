L'inflation au Royaume-Uni est restée stable à 1,5% en novembre comparé à octobre, au plus bas depuis fin 2016, a indiqué mercredi le Bureau national des statistiques (ONS) dans un communiqué.

Les services de distribution d'eau, électricité, gaz et les carburants ont été les principaux facteurs de hausse des prix, tout comme l'alimentation, le divertissement, tandis que le tabac a été un facteur de ralentissement, précise l'ONS.

"Les chiffres de l'inflation pour novembre soutiennent notre position que le Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre va garder ses taux d'intérêt inchangés en 2020", estiment les analystes de la maison de recherche Capital Economics.

Howard Archer, économiste du cabinet EY, remarque que les analystes prévoyaient en moyenne un recul du taux d'inflation à 1,4% à mais qu'à 1,5% "c'est encore une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des consommateurs" qui n'est pas trop grignoté par la hausse des prix, et donne "de la marge à la Banque d'Angleterre pour baisser les taux si l'économie reste en difficulté".