Le Fonds monétaire international (FMI) a décidé de débloquer environ 22 millions de dollars pour soutenir le développement économique du Bénin, indique mercredi un communiqué de l'institution financière mondiale.

Son conseil d'administration "a achevé vendredi dernier la 5e revue de l'accord triennal avec le Bénin dans le temps.

L'achèvement de l'examen de ce programme permet un décaissement d'environ 22 millions de dollars (...), ce qui porte le total des décaissements au titre de l'accord à environ 132,2 millions de dollars", a jouté la même source. Cet accord triennal d'un montant d'environ 154,2 millions de dollars avait été approuvé en avril 2017 en vue de soutenir le programme de réforme économique et financière du pays, se concentrant sur l'élévation du niveau de vie et la préservation de la stabilité macroéconomique. Le FMI s'est dit d'ailleurs satisfait de la mise en œuvre du programme. Ainsi, "tous les critères de performance quantitatifs de fin juin 2019 et le repère structurel de septembre 2019 ont été respectés", se félicite-t-il. "Les politiques macroéconomiques et structurelles définies par les autorités sont suffisantes pour poursuivre les objectifs du programme et les risques pour la mise en œuvre du programme sont jugés gérables. La performance économique du Bénin reste solide malgré un environnement extérieur moins favorable et la fermeture de la frontière avec le Nigeria", observe-t-il.