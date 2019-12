Le Portugal devrait connaître l'an prochain une croissance économique de 1,9%, comme cette année, selon le projet de budget pour 2020 présenté mardi par le ministre des Finances Mario Centeno, qui a ainsi revu cette prévision en à une légère baisse.

La Banque du Portugal plus prudente que le gouvernement a publié le même jour une prévision de croissance de 1,7%.

Dans l'ébauche du projet de loi de Finances envoyée à Bruxelles à la mi-octobre, le gouvernement socialiste tablait pour 2020 sur une hausse du PIB de 2%.

Après une croissance de 3,5% en 2017 et de 2,4% en 2018, l'économie portugaise devrait croître l'année prochaine à un rythme plus soutenu que la moyenne de la zone euro "pour la cinquième année consécutive", ce qui représente "un exploit inédit" depuis la création de la monnaie unique, a fait valoir M. Centeno. Le projet de budget pour 2020, qui sera soumis à un premier vote du Parlement le 10 janvier, prévoit par ailleurs un excédent budgétaire de 0,2% du PIB, contre un déficit de 0,1% en 2019. Si ce surplus est effectivement atteint, ce sera le premier depuis l'avènement de la démocratie en 1974.

La dette publique, qui pesait 131,2% du PIB en 2015, devrait se réduire à 116,2% fin 2020. Le taux de chômage devrait continuer à baisser, à 6,1% en 2020 contre 6,4% cette année.

De son côté, la Banque du Portugal a revu mardi en légère hausse sa prévision de croissance pour 2020 et table sur une augmentation du PIB de 1,7%, en ligne avec les attentes de la Commission européenne.

Pour 2021 et 2022, la Banque centrale anticipe une croissance annuelle de 1,6%, mettant en avant une conjoncture extérieure "moins favorable" à l'économie portugaise et à ses exportations.

Le gouvernement prévoit une légère hausse des salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite mais aussi l'augmentation de certains impôts et table sur une hausse des recettes (+4,1%) plus importante que celle des dépenses (+3,3%).