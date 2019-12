Le groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée populaire nationale (APN) et l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) ont félicité, lundi, Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à l'élection présidentielle, se disant disposés à contribuer à la concrétisation de son programme pour la création d'une nouvelle République.

Le groupe parlementaire des indépendants s'est dit "disposé à contribuer à la concrétisation des engagements" pris par M. Tebboune sous le slogan "Engagés pour le changement, capables de le réaliser", saluant "l'élan populaire pour dépasser la crise du vide constitutionnel (...) et réaliser son aspiration légitime à une nouvelle République garantissant les droits et les libertés". Après avoir mis en avant le "grand patriotisme" des candidats et le "rôle central" des institutions de l'Etat qui ont accompagné l'Algérie vers une nouvelle ère, le groupe parlementaire des indépendants a "noté avec satisfaction l'appel au dialogue constructif et inclusif lancé par M. Tebboune pour la prise en charge des revendications légitimes du Hirak qui a libéré l'Algérie et ouvert des horizons fermés avec pacifisme et civisme". Pour sa part, l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a félicité Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à cette "élection présidentielle particulière au regard de la conjoncture que traverse notre pays" ainsi que pour la réussite de cette échéance électorale grâce à la mobilisation de notre peuple et à la protection assurée par notre vaillante Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), et à sa tête le moudjahid Ahmed Gaïd Salah".

L'ONEC a, à cette occasion, réaffirmé son soutien à la mise en £uvre du programme "prometteur" du président élu et à la mobilisation de notre peuple pour asseoir les bases et les institutions de la nouvelle République novembriste rêvée par nos vaillants martyrs et nos valeureux moudjahidine.