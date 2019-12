Le Portugal devrait connaître l'an prochain une croissance économique de 1,9%, comme cette année, selon le projet de budget de l'Etat pour 2020 présenté mardi par le ministre des Finances Mario Centeno, qui a ainsi revu cette prévision en légère baisse.

Dans l'ébauche du projet de loi de Finances envoyée à Bruxelles à la mi-octobre, le gouvernement socialiste tablait pour 2020 sur une hausse du PIB de 2%. Après une croissance de 3,5% en 2017 et de 2,4% en 2018, l'économie portugaise devrait croître l'année prochaine à un rythme plus soutenu que la moyenne de la zone euro «pour la cinquième année consécutive», ce qui représente «un exploit inédit» depuis la création de la monnaie unique, a fait valoir M. Centeno. Le projet de budget pour 2020, qui sera soumis à un premier vote du Parlement le 10 janvier, prévoit par ailleurs un excédent budgétaire de 0,2% du PIB, contre un déficit de 0,1% en 2019. Si ce surplus est effectivement atteint, ce sera le premier depuis l'avènement de la démocratie en 1974. La dette publique, qui pesait 131,2% du PIB en 2015, devrait se réduire à 116,2% fin 2020. Le taux de chômage devrait continuer à baisser, à 6,1% en 2020 contre 6,4% cette année.

Dans une note d'analyse publiée lundi, la banque néerlandaise ING constate que si «la croissance économique a continué à ralentir en 2019, le pays affiche toujours une des meilleures performances de la zone euro».

Mais l'analyste Steven Trypsteen, spécialiste de l'Espagne et du Portugal, ne prévoit lui qu'une hausse du PIB de 1,4%, en raison d'un ralentissement de la consommation des ménages comme de l'investissement.

Le gouvernement prévoit une légère hausse des salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite mais aussi l'augmentation de certains impôts et table sur une hausse des recettes (+4,1%) plus importante que celle des dépenses (+3,3%). Vainqueurs des élections législatives du 6 octobre, les socialistes du Premier ministre Antonio Costa sont toutefois restés à huit sièges de la majorité absolue. Pour faire adopter leur budget au Parlement, il leur faut donc négocier le soutien, ou au moins l'abstention, d'une partie de l'opposition. Arrivé au pouvoir en 2015 grâce à une alliance inédite avec les partis de la gauche anti-libérale, M. Costa est parvenu à rétablir le pouvoir d'achat des familles tout en profitant d'une conjoncture favorable pour continuer à redresser les comptes publics du pays, qui avait dû demander un plan de sauvetage financier en 2011.