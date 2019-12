La production de gaz naturel de la Chine a atteint 173,3 milliards de mètres cubes en 2019, selon la conférence nationale de travail sur l'énergie, qui s'est tenue lundi à Pékin. La production annuelle du pays a augmenté de plus de 10 milliards de mètres cubes pendant trois années consécutives.

Les réserves de gaz naturel nouvellement prouvées de la Chine se sont établies à 1.400 milliards de mètres cubes en 2019, en hausse de 68% en glissement annuel. En 2020, la Chine continuera à promouvoir l'exploration du gaz, à renforcer la construction des systèmes de production, d'approvisionnement, de stockage et de commercialisation du gaz naturel, et à améliorer la récupération du pétrole et d'autres innovations technologiques clés, selon la conférence.