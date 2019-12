Le Canada devrait connaître en 2020 une croissance de 1,6%, soit le meilleur chiffre des pays du G7 derrière les Etats-Unis, a estimé lundi le ministre des Finances Bill Morneau, qui prévoit néanmoins un déficit budgétaire en hausse.

Pour l'année qui s'achève, M. Morneau a maintenu sa prévision de croissance à 1,7%, lors de sa première mise à jour économique depuis que les Libéraux de Justin Trudeau ont perdu leur majorité absolue à la Chambre des communes en octobre dernier. «En 2020, nous nous attendons à avoir la deuxième plus forte économie des pays du G7 en terme de croissance», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, se félicitant d'une économie canadienne «solide et en croissance». En revanche, le gouvernement Trudeau n'envisage pas de retour à l'équilibre budgétaire dans un proche avenir: pour l'année financière 2019-2020 il s'élèvera à 26,6 milliards de dollars canadiens (18 milliards d'euros), contre 19,8 milliards prévus dans le budget de mars dernier.

Ce déficit devrait ensuite diminuer pour atteindre 11,6 milliards en 2024-2025, selon les projections du gouvernement. Le ratio dette/PIB, qui atteint 31%, reste toutefois le plus faible des pays du G7, souligne M. Morneau, en écartant par ailleurs tout risque de récession pour l'économie canadienne.

«Nous proposons d'accroître notre déficit avec de nouveaux investissements, parce que nous savons que la poursuite de ces investissements a un impact positif pour notre économie et pour les Canadiens», a justifié le ministre.

Le gouvernement Trudeau a par ailleurs annoncé la semaine dernière une série de baisses d'impôts pour la classe moyenne, comme il s'y était engagé pendant la dernière campagne électorale.